رئيس جامعة الأزهر: 100 ألف جنيه جائزة مسابقة القرآن الكريم لطلاب فرع الزقازيق

وجَّه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر خلال زيارته لكليات الجامعة بالزقازيق، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتورة جيهان ثروت، الأمين العام المساعد للوجه البحري، ومحمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة؛ للإعلان عن مسابقة القرآن الكريم لطلاب وطالبات الجامعة بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.

رئيس جامعة الأزهر: 100 ألف جنيه قيمة الجائزة الكبرى لمسابقة القرآن الكريم

وصدَّق رئيس جامعة الأزهر على منح الفائز بالمركز الأول ١٠٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ٧٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ٥٠ ألف جنيه، والمركز الرابع ٢٥ ألف جنيه، والمركز الخامس ١٥ ألف جنيه.

وقرر رئيس الجامعة تخصيص جوائز تشجيعية لخمسة طلاب قيمة كل منها ٥ آلاف جنيه.

وحث رئيس الجامعة الطلاب الراغبين في التقدم للاشتراك في المسابقة بسحب استمارة التقديم من مكتب رعاية الطلاب واعتمادها من كلياتهم.

مسابقة القرآن الكريم لطلاب جامعة الأزهر

لافتًا إلى أنه يشترط للاشتراك في المسابقة: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع مراعاة أحكام التلاوة والتجويد، والالتزام برواية واحدة يختارها المتسابق في أثناء القراءة، مع إلمامه بمعاني الآيات وأسباب نزولها.

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