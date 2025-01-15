مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادة جامعة الزقازيق

قام الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية اليوم بالمرور المفاجئ على عيادة جامعة الزقازيق لمتابعة سير العمل ومستوى الانضباط بصحبة الدكتورة شيماء احمد مدير ادارة الجودة بالفرع بمحافظة الشرقية.

واطمأن على سير العمل بالعيادة وانتظام العاملين والتزامهم بتأدية الخدمة للمرضى كما أوصى إدارة العيادة بالاستماع للمرضى وحل أي شكوى لهم وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة، وقد كان في استقباله عبد الله مغاوري رئيس الشئون المالية والإدارية.

كما حضر الدكتور مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحي أيضا اليوم الأول للدورة التدريبية في السلامة والصحة المهنية لمديري المناطق الطبية والعيادات بفرع الشرقية.

وقد ألقى مدير عام الفرع كلمة الافتتاح والتي رحب فيها بالدكتور محمد حمدي مدير معهد السلامة والصحة المهنية بالشرقية والحضور وتمنى لهم الاستفادة من الدورة.

وألقى الدكتور محمد حمدي مدير معهد السلامة والصحة المهنية بالشرقية محاضرة تحت عنوان اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل فى المنشآت الصحية.

وجاء ذلك فى حضور الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير الفرع، والدكتور محمد حسني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالفرع، والدكتور ريهام مدبولي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالفرع، بالاضافة إلى السيد نبوي مسئول السلامة والصحة المهنية بالفرع.

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