أمل فاروق قائما بأعمال عميد حاسبات ومعلومات الزقازيق

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 84 بتاريخ 2025/1/15م، الذى ينص على تكليف الدكتورة أمل فاروق عبد الجواد التى تعمل أستاذ بقسم بحوث العمليات ودعم اتخاذالقرار بـ كلية الحاسبات والمعلومات للقيام بأعمال عميد الكلية لمدة عام أكاديمي ينتهي في 2025/7/31.

صدور قرار ات اخرى بذلك

يأتي ذلك لحين الانتهاء جامعة الزقازيق من اتخاذ الإجراءات لتعيين عميدا أو صدور قرارات أخرى بذلك.

خدمة العملية التعليمية والطلاب

وتمنى الدرندلى والعاملين بالكلية للدكتورة أمل فاروق التوفيق والنجاح والعمل المميز بما يسهم في خدمة العملية التعليمية والطلاب.

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