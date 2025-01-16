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أمل فاروق قائما بأعمال عميد حاسبات ومعلومات الزقازيق

أمل فاروق عبدالجواد
أمل فاروق عبدالجواد عميد لكلية الحاسبات، فيتو

 أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم  84 بتاريخ 2025/1/15م، الذى ينص على تكليف الدكتورة أمل فاروق عبد الجواد التى تعمل أستاذ بقسم بحوث العمليات ودعم اتخاذالقرار بـ كلية الحاسبات والمعلومات  للقيام بأعمال عميد الكلية  لمدة عام أكاديمي ينتهي في 2025/7/31. 

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صدور قرار ات اخرى بذلك 

 يأتي ذلك  لحين الانتهاء جامعة الزقازيق من اتخاذ الإجراءات لتعيين عميدا أو صدور قرارات أخرى بذلك.

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خدمة العملية التعليمية والطلاب

 وتمنى الدرندلى والعاملين بالكلية للدكتورة أمل فاروق التوفيق والنجاح والعمل المميز بما يسهم في خدمة العملية التعليمية والطلاب.

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الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق كلية الحاسبات والمعلومات الدكتورة امل فاروق عبدالجواد استاذ بقسم البحوث ودعم اتخاذ القرار عميدا للكلية القرار رقم 84 فى 15 يناير 2025

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