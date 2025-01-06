الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ أسقف الشرقية وراعي كنيسة القديس يوسف

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق يهنئ أسقف الشرقيةوراعى كنيسة القديس يوسف

قام الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية،  بزيارة كنيسة القديس يوسف مطرانية الأقباط الكاثوليك بالزقازيق، ومقر المطرانية بفاقوس اليوم الاثنين ٦يناير ٢٠٢4لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك في خطوة تعكس روح الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، 

جامعة الزقازيق تستقبل مستشار الهيئة الملكية بالسعودية لمناقشة رسالة ماجستير

مرافقو رئيس جامعة الزقازيق الى الكنائس

رافق رئيس جامعة الزقازيق  خلال الزيارة الدكور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورعادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى، ومدير مركز التعلم المدمج والتعليم المفتوح بالجامعة، وأدهم عزت مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة، والدكتورمحمود عبداللطيف المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي.

 تهنئة للأخوة المسيحيين الكاثوليك 

 هنأ الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة القس بيشوى كامل راعى كنيسة القديس يوسف مطرانية الأقباط الكاثوليك والإخوة المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بفاقوس

كما قدم التهنئة إلى الأنبا مقار أسقف الشرقية  والعاشر من رمضان، متمنيًا عيدًا سعيدًا يجتمع فيه المصريين جميعًا على المحبة والسلام، معربًا عن فخره بالمشاركة السنوية في هذه المناسبة التي أصبحت جزءًا من تقاليد الجامعة، مؤكدًا أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز من روح التعاون بين جميع أبناء الوطن.

 الانبا مقار اسقف الشرقية والعاشر

من جانبه، أعرب الأنبا مقار عن سعادته بالزيارة التي تؤكد الروح الطيبة من جانب إدارة الجامعة نحو تعزيز التواصل بين كافة أطياف المجتمع المصري، مشيدًا بدور الجامعات كمنارة علمية تسهم في نشر العلم والمعرفة، وتلعب دورًا مهمًا في رفعة الوطن وتنميته.

رئيس جامعة الزقازيق يتابع أعمال تطوير الحرم الجامعي

وفي السياق ذاته، رحب القس بيشوى كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق برئيس الجامعة والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية الترابط والمحبه التى تعكسها الأعياد والمناسبات القومية، والتى تمثل مدى تماسك ووحدة شعب مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق محافظة الشرقية مطرانية فاقوس الانبا مقار الدكتور هلال عفيفى نائب رئيس الجامعة الدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة

مواد متعلقة

جامعة الزقازيق تستقبل مستشار الهيئة الملكية بالسعودية لمناقشة رسالة ماجستير

رئيس جامعة الزقازيق يتابع أعمال تطوير الحرم الجامعي

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع سير الامتحانات العملية بكلية التربية الرياضية بنات

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع انتظام العملية الامتحانية
ads

الأكثر قراءة

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على الطريق السياحي بالفيوم

فيتو تكشف في عددها الجديد عن مافيا التحاليل الطبية

تشييع جنازة والدة تريزيجيه بكفر الشيخ في غياب نجوم الكرة

ركود في سوق الهواتف المستوردة بعد أيام من تطبيق الرسوم الجمركية

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

منوعات

المزيد

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

الأعمال الأكثر فوزا في حفل الجولدن جلوب 82 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القهوة في المنام وعلاقته بتحقيق أمنيات طال انتظارها

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

ماذا حدث مع الرسول في ليلة الإسراء والمعراج ؟ وكيف نرد على من أنكرها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية