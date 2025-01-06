رئيس جامعة الزقازيق يهنئ أسقف الشرقية وراعي كنيسة القديس يوسف

قام الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بزيارة كنيسة القديس يوسف مطرانية الأقباط الكاثوليك بالزقازيق، ومقر المطرانية بفاقوس اليوم الاثنين ٦يناير ٢٠٢4لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك في خطوة تعكس روح الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين،

مرافقو رئيس جامعة الزقازيق الى الكنائس

رافق رئيس جامعة الزقازيق خلال الزيارة الدكور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورعادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى، ومدير مركز التعلم المدمج والتعليم المفتوح بالجامعة، وأدهم عزت مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة، والدكتورمحمود عبداللطيف المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي.

تهنئة للأخوة المسيحيين الكاثوليك

هنأ الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة القس بيشوى كامل راعى كنيسة القديس يوسف مطرانية الأقباط الكاثوليك والإخوة المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بفاقوس

كما قدم التهنئة إلى الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، متمنيًا عيدًا سعيدًا يجتمع فيه المصريين جميعًا على المحبة والسلام، معربًا عن فخره بالمشاركة السنوية في هذه المناسبة التي أصبحت جزءًا من تقاليد الجامعة، مؤكدًا أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز من روح التعاون بين جميع أبناء الوطن.

الانبا مقار اسقف الشرقية والعاشر

من جانبه، أعرب الأنبا مقار عن سعادته بالزيارة التي تؤكد الروح الطيبة من جانب إدارة الجامعة نحو تعزيز التواصل بين كافة أطياف المجتمع المصري، مشيدًا بدور الجامعات كمنارة علمية تسهم في نشر العلم والمعرفة، وتلعب دورًا مهمًا في رفعة الوطن وتنميته.

وفي السياق ذاته، رحب القس بيشوى كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق برئيس الجامعة والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية الترابط والمحبه التى تعكسها الأعياد والمناسبات القومية، والتى تمثل مدى تماسك ووحدة شعب مصر.

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