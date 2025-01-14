نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد اختبارات الدراسات العليا بكلية العلوم

أجرى الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية لأعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم، وكان فى استقباله الدكتور جمال عبد العزيز عنان عميد الكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، وفي إطار توجيهاته بمتابعة أعمال امتحانات الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة

المستقبلون لنائب رئيس الجامعة

كما كان فى استقباله أيضا الدكتور حسن أبو دنيا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل زردق رئيس كنترول النظام والمراقبة للدبلومات الجديدة، والدكتور محمود الغزالى رئيس كنترول النظام والمراقبة لطلاب تمهيدى الماجستير والدكتوراه، والأساتذة المشرفين على لجان الامتحانات.

توفير المناخ المناسب للباحثين بالامتحانات

خلال الجولة، شدد الدكتور إيهاب الببلاوي على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة التدابير لتوفير المناخ المناسب للباحثين طوال فترة الامتحانات بالكلية، وأشاد بمدى الالتزام والنظام المتوافر باللجان وقدم الشكر لإدارة الكلية وجميع القائمين على الامتحانات على حسن سير أعمال الامتحانات.

الببلاوى يجرى حوارات ودية مع الطلاب

كما أجرى نائب رئيس الجامعة حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مؤكدًا حرص الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

الامتحانات بدأت الاحد 12 من يناير

قال عميد الكلية ان امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م لطلاب الدراسات العليا (دكتوراه- ماجستير ) بكلية العلوم جامعة الزقازيق بدأت يوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥م وتستمر حتى ٢١ يناير ٢٠٢٥م، ويخضع لاختبارات الدبلومات الجديدة ٦٢٨ طالبا وطالبة بواقع ١٠١ طالبا بمرحلة تمهيدى ماجستير، و٣٠ طالبا بمرحلة الدكتوراة.

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