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جامعة الزقازيق: قراران بتعيين وكيلين لكلية الطفولة المبكرة وطب فاقوس

جامعة الزقازيق تعين
جامعة الزقازيق تعين الوكلاء الجدد، فيتو

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق قرارين؛ رقم (١٧٤)، و(١٧٦)، بتاريخ ٣ـ٢ـ٢٠٢٥م، بتكليف كُلٍّ من الدكتورة رانيا عادل محمد الهادى سالم، الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بكلية الطفولة المبكرة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، كما جاء بذات القرار تعيين الدكتورة أميرة قطب غريب قطب، الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بالكلية وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

الدكتورة إيمان اسماعيل وكيلا لطب فاقوس 

وأصدر رئيس جامعة الزقازيق، القرار رقم (١٧٥)  بتاريخ ٣-٢-٢٠٢٥م، بتكليف الدكتورة.إيمان إسماعيل إبراهيم محمد أستاذ علاج الأورام والطب النووى وكيلًا لكلية الطب البشرى بفاقوس لشئون التعليم والطلاب لحين بلوغ سيادتها السن المقرر قانونًا للمعاش.

نتائج اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور اللواء سمير فرج

بذل الجهد مع دوام الرقي ودوام التقدم 

 وطالب  رئيس جامعة الزقازيق من المعينين بالوظائف الجدد بذل الكثير من الجهد وهناءهم متمنيا لهم السداد، والتوفيق  لجميه الكوادر التدريسية ودوام التقدم والرقي في مسيرتهم العلمية

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الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق تكليف الدكتورة رانياعادل وكيل لكلية الطفولة المبكرة الدكتورة اميرة قطب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا الدكتورة ايمان اسماعيل وكيلا لكلية طب فاقوس

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