جامعة الزقازيق: قراران بتعيين وكيلين لكلية الطفولة المبكرة وطب فاقوس

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق قرارين؛ رقم (١٧٤)، و(١٧٦)، بتاريخ ٣ـ٢ـ٢٠٢٥م، بتكليف كُلٍّ من الدكتورة رانيا عادل محمد الهادى سالم، الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بكلية الطفولة المبكرة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، كما جاء بذات القرار تعيين الدكتورة أميرة قطب غريب قطب، الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بالكلية وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

الدكتورة إيمان اسماعيل وكيلا لطب فاقوس

وأصدر رئيس جامعة الزقازيق، القرار رقم (١٧٥) بتاريخ ٣-٢-٢٠٢٥م، بتكليف الدكتورة.إيمان إسماعيل إبراهيم محمد أستاذ علاج الأورام والطب النووى وكيلًا لكلية الطب البشرى بفاقوس لشئون التعليم والطلاب لحين بلوغ سيادتها السن المقرر قانونًا للمعاش.

بذل الجهد مع دوام الرقي ودوام التقدم

وطالب رئيس جامعة الزقازيق من المعينين بالوظائف الجدد بذل الكثير من الجهد وهناءهم متمنيا لهم السداد، والتوفيق لجميه الكوادر التدريسية ودوام التقدم والرقي في مسيرتهم العلمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.