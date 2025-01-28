نتائج اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور اللواء سمير فرج

انعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٥ اجتماع مجلس جامعة الزقازيق في جلسته رقم (٥٨٣)، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء سمير فرج، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

تهنئة رئيس الجمهورية بعيد الشرطة

ووَجَّهَ رئيس الجامعة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس الجامعة خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، وكل منتسبيها بمناسبة عيد الشرطة المصرية (٧٣).

الاعتزاز بالدور الوطنى العظيم

وأكد الاعتزاز بالدور الوطني العظيم؛ لما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات.

رئيس الجامعة يوجه الشكر للمحافظ

كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لدعم المحافظة ورصف وتطوير الشارع الخارج من بوابة الجامعة بجوار كلية الطب البشري، بما يسهم فى تسهيل الحركة والمرور.

اللواء سمير فرج يلقى كلمة

وخلال كلمته وَجَّهَ اللواء أركان حرب سمير فرج الشكر لمجلس الجامعة، كما أشاد بمدى تكاتف جهود الشعب المصري؛ لما يبذله من جهود لدعم الوطن متمنيًا لمصر الحبيبة دوام التقدم والنهوض كما توجه مجلس الجامعة بخالص التهنئة إلى د. سيد أبو هاشم بصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التربية بالجامعة.

صرف حافز إثابة لأعضاء هيئة التدريس

وتقرر صرف حافز إثابة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة المتفرغين، والعاملين بالوحدات المعاونة داخل الجامعة من أفراد الأمن الجامعي، والاتصال العسكري، والتربية العسكرية، والمثبتين على الصناديق، كما يشمل الصرف قطاع المستشفيات الجامعية، والكادر العام، والسركي؛ وذلك نظرًا المجهودات التي بذلت طوال الفصل الدراسي الأول.

مناقشة العديد من الملفات

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والملفات المهمة الخاصة بتطوير اللوائح الداخليه للكليات، ولوائح الدراسات العليا.

التفويض عن مجلس الجامعة باعتماد النتائج

ووافق رئيس الجامعة على التفويض عن مجلس الجامعة باعتماد نتائج عدد من الكليات من بينها كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح دور سبتمبر، وكلية التكنولوجيا والتنمية دور مايو شعبة العلوم الزراعية بنظام الساعات المعتمدة، والمعهد الفني للتمريض بفاقوس دور سبتمبر للعام ٢٠٢٤م.

المجلس يشكر المحروقى وعبداللطيف

وفي الختام تقدم مجلس الجامعة بالشكر والتقدير لِكُلٍّ من د. حمدي المحروقي العميد السابق لكلية التربية، ود. محمود عبد اللطيف؛ وذلك لمجهوداتهما في خدمة قطاعات الجامعة، وتم إهداؤهما درع الجامعة.

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