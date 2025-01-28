الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نتائج اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور اللواء سمير فرج

انعقاد مجلس جامعة
انعقاد مجلس جامعة الزقازيق بحضوراللواء سمير فرج،فيتو

انعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٥ اجتماع مجلس جامعة الزقازيق في جلسته رقم (٥٨٣)، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء سمير فرج، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد سالم  أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

 

تهنئة رئيس الجمهورية بعيد الشرطة 

ووَجَّهَ رئيس الجامعة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس الجامعة خالص التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، وكل منتسبيها بمناسبة عيد الشرطة المصرية (٧٣). 

الاعتزاز بالدور الوطنى العظيم 

وأكد الاعتزاز بالدور الوطني العظيم؛ لما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات.

رئيس الجامعة يوجه الشكر للمحافظ 

كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لدعم المحافظة ورصف وتطوير الشارع الخارج من بوابة الجامعة بجوار كلية الطب البشري، بما يسهم فى تسهيل الحركة والمرور.

اللواء سمير فرج يلقى كلمة 

وخلال كلمته وَجَّهَ اللواء أركان حرب سمير فرج الشكر لمجلس الجامعة، كما أشاد  بمدى تكاتف جهود الشعب المصري؛ لما يبذله من جهود لدعم الوطن متمنيًا لمصر الحبيبة دوام التقدم والنهوض كما توجه مجلس الجامعة بخالص التهنئة إلى د. سيد أبو هاشم بصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التربية بالجامعة.

صرف حافز إثابة لأعضاء هيئة التدريس 

وتقرر صرف حافز إثابة لجميع  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة المتفرغين، والعاملين بالوحدات المعاونة داخل الجامعة من أفراد الأمن الجامعي، والاتصال العسكري، والتربية العسكرية، والمثبتين على الصناديق، كما يشمل الصرف قطاع المستشفيات الجامعية، والكادر العام، والسركي؛ وذلك نظرًا المجهودات التي بذلت طوال الفصل الدراسي الأول.

 

مناقشة العديد من الملفات 

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والملفات المهمة الخاصة بتطوير اللوائح الداخليه للكليات، ولوائح الدراسات العليا.

 

التفويض عن مجلس الجامعة باعتماد النتائج 

ووافق  رئيس الجامعة على التفويض عن مجلس الجامعة باعتماد نتائج عدد من الكليات من بينها كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح دور سبتمبر، وكلية التكنولوجيا والتنمية دور مايو شعبة العلوم الزراعية بنظام الساعات المعتمدة، والمعهد الفني للتمريض بفاقوس دور سبتمبر للعام ٢٠٢٤م. 

 

المجلس يشكر المحروقى وعبداللطيف 

وفي الختام تقدم مجلس الجامعة بالشكر والتقدير لِكُلٍّ من د. حمدي المحروقي العميد السابق لكلية التربية، ود. محمود عبد اللطيف؛ وذلك لمجهوداتهما في خدمة قطاعات الجامعة، وتم إهداؤهما درع الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليوم الثلاثاء 27 يناير 2025 مجلس الجامعة اللواء سمير فرج الدكتورة جيهان يسرى خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور هلال عفيفى انئب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب
ads

الأكثر قراءة

أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

بسبب جراديشار، بيراميدز يطالب بنقاط مباراة الأهلي

زغلول صيام يكتب: رحيل معلول وقيد عبد الشافي واستمرار شيكا.. الله يرحم خالتي عواطف!!

تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

الشعب بيغرق، هجوم برلماني على الحكومة بسبب القروض

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المرأة ذات التجارب الزوجية المتعددة مع من تكون في الآخرة ؟

أهم الأعمال المستحبة في شهر شعبان وأفضل الأدعية المستحب ترديدها

تفسير حلم تسوس الأسنان في المنام وعلاقته بحل جميع المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية