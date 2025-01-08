رئيس جامعة الأزهر يزور المصابين في واقعة كلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق

شهدت كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع الزقازيق محافظة الشرقية أول أمس واقعة مأساوية بعدما أقدمت طالبة بالكلية على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بعد ضبطها أثناء محاولة الغش مما أدى إلى سقوطها على طالبتين بالفرقة الرابعة تصادف جلوسهما أسفل النافذة للمراجعة وإصابتهن جميعا بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

رئيس جامعة الأزهر يزور مصابي الحادث

فيما زار الدكتورسلامة داود،رئيس جامعة الأزهرمصابي الحادث بمستشفي الزقازيق الجامعي للاطمئنان علي الحالة الصحية للطالبتين يرافقه الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليات والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالزقازيق.

رئيس جامعة الأزهر يزور مصابي الحادث،فيتو

بيان هام من كلية الدراسات الاسلامية والعربية

واصدرت كلية الدراسات الاسلامية والعربية الساعات الماضية بيانا.. جاء نصه كالآتي:-

"جاءنا البيان التالي من الدكتور مدير عام مستشفى الجامعي بالزقازيق بأنه تم بحمد الله مساء اليوم الثلاثاء الساعة السابعة مساء إجراء عملية جراحية للطالبة (هدي) التى كانت تجلس أسفل المبني أثناء الحادث للمذاكرة استعدادا لدخول امتحان الفترة الثانية، وأيضا الطالبة التى ألقت بنفسها من الطابق الرابع وحالاتهما الأن مستقرة ويتلقيان العلاج في المستشفى الجامعي تحت الرعاية الطبية، داعين المولى لهما بالشفاء العاجل وأن إدارة الكلية على تواصل مستمر مع أولياء أمورهن، وتوفير احتياجاتهم.

كلية الدراسات الاسلامية والعربية تكشف الحالة الصحية للطالبة هدى

كما قالت عميد الكلية إن الطالبة الثالثة يمنى حضرت للكلية بعد تلقيها الإسعافات اللازمة في نفس يوم الحادث ودخلت الكلية مع والدها لأداء الامتحانات وهي بصحة جيدة بفضل الله تعالى.

رئيس جامعة الأزهر يزور مصابي الحادث،فيتو1

كما يتم التواصل بصفة مستمرة بين فضيلة ا.د سلامة داود رئيس جامعة الأزهروا.د خالد الدراندلي رئيس جامعة الزقازيق للوقوف على آخر التطورات والاطمئنان على صحة الطالبتين هدي ومريم شفاهما الله وعافاهما من كل مكروه وسوء.

وقدمت إدارة الكلية الشكر لرئيس جامعة الزقازيق والدكتور مديرعام مستشفيات الجامعة وجميع الطاقم الطبي على حسن الرعاية الصحية ومتابعة حالات الطالبات، والتواصل مع فضيلة ا.د عميد الكلية وإفادتها بآخر التطورات.

عميد الكلية تنفي وجود وفيات بين مصابي الحادث:لا تنساقوا وراء مروجي الفتن

كما أكدت عميدة الكلية أن الكلية تنفي كل ما يرد على وسائل التواصل الاجتماعي وانه لا توجد حالات وفاة نهائيا بفضل الله تعالى، واهابت بالطالبات أن تراعي أولياء أمورزميلاتهن بعدم إثارة أخبار غير صحيحة، وعدم اتباع ما يثير الجدل ويؤثر عليهن في فترة الامتحانات.

وافادت الكلية بأن صفحة الكلية الرسمية تم استنساخ مجموعة موازية لها بنفس المسمى والبروفايل ومحتواها من هكر ليثير البلبلة وإثارة الفتن بين الطالبات وقامت إدارة الكلية بتغييرالبروفايل الخاص بها والإعلان بأن الكلية ليس لديها إلا صفحتها الرسمية، والكلية غير مسؤولة عما ينشرعلي الصفحات والمجموعات الموازية وتم إبلاغ مباحث الانترنت لاتخاذ اللازم.

عميدة كلية الدراسات الاسلامية،فيتو

واهابت الكلية بالطالبات الفضليات عدم الانصياع وراء ما يؤثر عليهن في هذه الفترة والتركيز في المذاكرة للفلاح والنجاح بمشيئة الله تعالى.

نيابة الزقازيق تفتح تحقيقًا موسعًا في واقعة إقدام طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على الانتحار

فيما فتحت نيابة مركز الزقازيق العامة بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب تحقيقًا موسعًا في الواقعة واستدعت عددًا من الملاحظين والطالبات.

وقررتْ النيابة إعداد تقرير طبي عن حالة الطالبات وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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