أخبار الرياضة اليوم: ميشالاك يصدم الزمالك ويشكو النادي في الفيفا بسبب مستحقاته.. ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي.. وكيل أعمال كولر يهاجم مترجم الأهلي السابق

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قال مصدر داخل نادي الزمالك، أن البولندي كونراد ميشالاك غاب عن تدريبات الفريق اليوم وأخطر النادي بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكان مسئولو الزمالك عقدوا جلسة يوم أمس مع ميشالاك أملا في فسخ عقده ورحيله عن الزمالك قبل انتهاء الميركاتو الشتوي، إلا أن اللاعب رفض كافة الحلول الودية وطالب بمستحقاته كاملة.

بدأ وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر ثنائي الأهلي تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث خاض الثنائي اليوم تدريبات خفيفة بالكرة من أجل تجهيزهما للمرحلة القادمة.

ويواصل النادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره غزل المحلة الثلاثاء المقبل علي ملعب السلام ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

قال مصدر داخل نادي الزمالك، أن البولندي كونراد ميشالاك أخطر الزمالك بفسخ تعاقده وتقديم شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقاته المتأخرة.

وفي السطور التالية نعرض أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد غيابه عن التدريبات واستعداده لتقديم شكوى في الفيفا ضد الزمالك.

كرة اليد، أصدر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، بيانا بشأن أحداث العنف التي شهدتها مباراة الترسانة وغزل المحلة على مستوى الناشئين مواليد 2008، والتي أقيمت على ملاعب المدينة الرياضية بالشيخ زايد بالإسماعيلية أمس السبت.

فتح مسئولو وزارة الشباب والرياضة، تحقيقا في واقعة اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من مخازن الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في الواقعة.

واكتشف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، اختفاء نحو 85 من أجهزة الحاسب الآلي من أحد مخازن الوزارة، وذلك بعد جردها قبل أسابيع، ليتم فتح تحقيق داخلي في الواقعة، من قبل الشئون القانوني بالوزارة.



استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.

وكان قد تداول خلال الساعات الماضية بعض التقارير عن غياب أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق اليوم بسبب الإصابة.

خسر فريق ليفربول أمام نظيره بليموث أرجايل بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

وسجل ريان هدف الفوز لفريق بليموث في الدقيقة 53.

يتواجد التونسي أحمد الجفالي صفقة نادي الزمالك الجديدة في مقر النادي الان وذلك لاستكمال باقي اجرءات تعاقده مع القلعة البيضاء.



وكان اللاعب وصل اليوم الأحد إلي القاهرة لينضم بشكل رسمي إلي صفوف الفريق الأبيض كرابع صفقات الفريق في الانتقالات الشتوية والتي انتهت مساء أمس السبت.

علق آرني سلوت مدرب ليفربول، على خسارة فريقه بهدف نظيف أمام بليموث، وتوديع كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ32.



وقال آرني سلوت في تصريحاته إلى "ITV" عقب المباراة: "مباراة عظيمة من جانب بليموث، خطة جيدة للعب، يستحقون الإشادة على أدائهم اليوم، ونحن لم نحظ بيوم جيد، وكانت المحصلة هذه النتيجة".

أعرب دينو لامبيرتي وكيل أعمال المدرب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في بيان رسمي له عن استيائه من التصريحات الأخيرة لـ خالد الجوادي مترجم الأهلي السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في هذا التوقيت.

وكان الجوادي قال في بوست عبر فيس بوك إن إدارة الأهلي تعرضت لظلم كبير في بعض الأمور، وعلى رأسها ملف الصفقات، حيث أشار إلى أن كولر، أهدر على الأهلي صفقات عديدة رشحتها الإدارة للمدرب لكنه لم يوافق عليها.

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