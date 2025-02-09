الأحد 09 فبراير 2025
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رياضة

الشباب والرياضة تحقق في اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من أحد مخازن الوزارة

الشباب والرياضة تحقق
الشباب والرياضة تحقق في اختفاء 85 جهاز كمبيوتر

فتح مسئولو وزارة الشباب والرياضة، تحقيقا في واقعة اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من مخازن الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في الواقعة.

واكتشف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، اختفاء نحو 85 من أجهزة الحاسب الآلي من أحد مخازن الوزارة، وذلك بعد جردها قبل أسابيع، ليتم فتح تحقيق داخلي في الواقعة، من قبل الشئون القانوني بالوزارة.

وفجرت التحقيقات مفاجأة بأن أصابع الاتهام تشير إلى أحد موظفي الوزارة، يدعى “ص ع ص” الذي كان يدخل المخزن بشكل يومي حاملا حقيبة ثم يغادر بعدها بدقائق، لتكتشف التحقيقات اختفاء بعض أجهزة التابلت أيضا، ليقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إيقاف الموظف عن العمل لمدة 3 أشهر.

وقدمت الشئون القانونية توصية إلى وزير الشباب والرياضة بإحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، بهدف معاقبة المخطئ واستعادة الأجهزة المختفية.       

أشرف صبحي يجتمع بمجلس إدارة اللجنة البارالمبية

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور حسام مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة سبل دعم وتطوير الرياضات البارالمبية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لذوي الهمم، وتعزيز التنسيق بين الوزارة واللجنة بما يخدم الرياضيين البارالمبيين والشباب المصري بوجه عام.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الدولة على دعم الأبطال البارالمبيين وتقديم كل أوجه الرعاية والتأهيل لهم، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لذوي الهمم يعد أحد الأهداف الرئيسية للوزارة، من خلال التعاون المستمر مع اللجنة البارالمبية المصرية، لضمان توفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز إنجازاتهم على المستويين المحلي والدولي

وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس إدارة اللجنة البارالمبية
وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس إدارة اللجنة البارالمبية

وأكد أن الرياضيين البارالمبيين يمثلون نموذجًا للإرادة والتحدي، وتعمل الوزارة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعمهم، سواء من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية أو إعداد برامج تدريبية متخصصة، بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية المصرية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالميًا.”

كما تناول الاجتماع استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى استضافة مؤتمر الفيستا (VISTA) خلال الشهر ذاته، والذي يمثل منصة عالمية هامة لمناقشة أحدث التطورات في الرياضة البارالمبية.

كما تطرق الاجتماع إلى دور اللجنة العلمية البارالمبية وأهمية تنسيق أعمالها مع اللجنة العلمية الرئيسية، لضمان التكامل في البحث العلمي والتطوير الرياضي، بما يحقق أقصى استفادة للرياضيين البارالمبيين من أحدث الدراسات والتقنيات العلمية في مجالات التدريب والتأهيل.

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