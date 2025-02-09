سلوت عن هزيمة ليفربول أمام بليموث: توديع كأس الاتحاد مبكرا نكسة للفريق

علق آرني سلوت مدرب ليفربول، على خسارة فريقه بهدف نظيف أمام بليموث، وتوديع كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ32.

وقال آرني سلوت في تصريحاته إلى "ITV" عقب المباراة: "مباراة عظيمة من جانب بليموث، خطة جيدة للعب، يستحقون الإشادة على أدائهم اليوم، ونحن لم نحظ بيوم جيد، وكانت المحصلة هذه النتيجة".

وأضاف: "لا أعتقد أن اللاعبين لم يحاربوا لأنها كانت حرب لمدة 100 دقيقة، أعتقد أن كلا الفريقين صنعا الفرص بصعوبة، وفي النهاية حسمت المباراة بضربة جزاء مستحقة، في مباراة مثل هذه، حيث حظى الفريقان بفرص بصعوبة، بصعوبة كانا قادرين على ذلك، يتعلق الأمر بلحظة واحدة وكانت من نصيبهم، وكما قلت، هم استحقوها، لأنهم لعبوا مباراة جيدة".

واختتم سلوت تصريحاته: "الأمر مؤلم لكل من في ليفربول، الجماهير وأنا واللاعبين، جميعنا رغب في الاستمرار بـ كأس الاتحاد الإنجليزي على قدر الإمكان، وتوديع البطولة من هذا الدور بمثابة نكسة".

في غياب صلاح، ليفربول يخسر 1-0 أمام بليموث ويودع كأس الاتحاد الإنجليزي

وخسر فريق ليفربول أمام نظيره بليموث أرجايل بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

وسجل ريان هدف الفوز لفريق بليموث في الدقيقة 53.

وبتلك النتيجة يودع فريق ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي من هذا الدور.

وكان مدرب ليفربول آرني سلوت قرر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في مباراة اليوم، وفيما يخص النجم المصري محمد صلاح، قرر المدرب غيباه هو الاخر عن المباراة.

تشكيل ليفربول أمام بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: جو جوميز، واتارو إيندو، كوانساه، تسيميكاس.

الوسط: ماكونيل، نيوني.

الهجوم: لويس دياز، هارفي إليوت، كييزا.

الهجوم: جوتا.

كان ليفربول تأهل إلى تلك المرحلة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز على أكرينجتون بأربعة أهداف دون رد، في حين اكتفى بليموث بهدف نظيف ضد برينتفورد في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد.

وخاض ليفربول مباراة اليوم بعدما تأهل إلى نهائي كأس كاراباو، يوم الخميس الماضي، عقب تغلبه على توتنهام بنتيجة 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، مع إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك" في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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