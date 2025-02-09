بعد غلق القيد، ميشالاك يصدم الزمالك ويشكو النادي في الفيفا بسبب مستحقاته

قال مصدر داخل نادي الزمالك، أن البولندي كونراد ميشالاك غاب عن تدريبات الفريق اليوم وأخطر النادي بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكان مسئولو الزمالك عقدوا جلسة يوم أمس مع ميشالاك أملا في فسخ عقده ورحيله عن الزمالك قبل انتهاء الميركاتو الشتوي، إلا أن اللاعب رفض كافة الحلول الودية وطالب بمستحقاته كاملة.

كونراد ميشالاك

وأضاف المصدر إن الزمالك حاول إقناع ميشالاك بفسخ عقده مع جدولة مستحقاته إلا أن اللاعب رفض وذلك خلال جلسة الأمس قبل أن يصدم النادي بقراره اليوم.

وأشار إلى أن ميشالاك غاب عن التدريبات الجماعية اليوم وأخطر النادي أنه سيفسخ عقده من طرف واحد ويستعد لتقديم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقاته المتأخرة خاصة أنه كان أرسل إنذارا للقلعة البيضاء من قبل.

وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة للبولندي كونراد ميشالاك 727 ألف دولار.

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