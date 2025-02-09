عقوبات صارمة بشأن أحداث العنف في مباراة الترسانة وغزل المحلة لليد

كرة اليد، أصدر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، بيانا بشأن أحداث العنف التي شهدتها مباراة الترسانة وغزل المحلة على مستوى الناشئين مواليد 2008، والتي أقيمت على ملاعب المدينة الرياضية بالشيخ زايد بالإسماعيلية أمس السبت.

وجاء بيان اتحاد كرة اليد كالتالي:

يستنكر الاتحاد المصري لكرة اليد بشدة أعمال العنف التي حدثت بعد نهاية مباراة نادي الترسانة ونادي غزل المحلة مواليد 2008 والتي أقيمت أمس السبت على ملاعب المدينة الرياضية بالشيخ زايد بالإسماعيلية.

والتي عكست صورة لم تعتدها أسرة كرة اليد المصرية تجاه لعبتهم المحببة، والتي ساهمت في إسعاد جموع الشعب المصري. وأن مثل هذا السلوك غير الرياضي وغير المبررر من كلا الفريقين يعتبر بمثابة ناقوس خطر لابد من التصدي له بكل حزم وقوة لجميع المخالفين ونظرا لوجود لائحة عقوبات معتمدة ومدونة بكتاب المنظومة الفنية لإدارة نشاط الاتحاد للموسم 2024 - 2025 والموزع على جميع الأندية المشاركة بنشاط كرة اليد على مستوى الجمهورية وبالإشارة إلى تقرير حكام المباراة وقراارت اللجنة العليا للمسابقات تقرر الآتي:

- شطب نتائج الفريقين (غزل المحلة - الترسانة)

- التوصية لمجلس الإدارة بشطب ياسين محمد صلاح لاعب الترسانة

- تطبيق نص المادة 18 بإيقاف سنة ميلادية وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل من: لاعبي نادي الترسانة: (مهند طارق حسين - يوسف محمد إبراهيم - محمد شريف رمضان - نزار علاء الدين - أحمد طاهر كمال - محمد عادل حسين - عمر وليد محمد - إبراهيم سمير محمد)

لاعبي نادي غزل المحلة: (محمد السيد حافظ - جمال أحمد أحمد - زياد شوقي عبد الحفيظ - مصطفى أحمد محمد - يزيد هاني محمد - يوسف محمد محمود)

- توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه على نادي الترسانة.

- توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه على نادي غزل المحلة.

مع احتفاظ مجلس إدارة الاتحاد بحقه في تغليظ العقوبات وفقا لحجم المخالفات المرتكبة وكذلك أحقية مجلس إدارة الاتحاد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع تطبيقا لمواد القانون الرياضي المصري، إذا كانت الأفعال المخالفة تدخل في نطاق تطبيق المواد من 83 - 95 من القانون سالف الذكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.