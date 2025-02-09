الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حقيقة غياب أشرف بن شرقي عن مران الأهلي بسبب الإصابة

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.

وكان قد تداول خلال الساعات الماضية بعض التقارير عن غياب أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق اليوم بسبب الإصابة.

إلا أن مران الأهلي اليوم الأحد، شهد تواجد أشرف بن شرقي، حيث نشر الحساب الرسمي لـ الأحمر عبر فيسبوك،  صور المران والتي أظهرات تواجد اللاعب المغربي. 

 

وشهد مران الأهلي قيام وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر ثنائي الفريق بتنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث خاض الثنائي اليوم تدريبات خفيفة بالكرة من أجل تجهيزهما للمرحلة القادمة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي الخميس الماضي على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشرف بن شرقي الأهلي مارسيل كولر غزل المحلة

مواد متعلقة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة

زغلول صيام يكتب: امتى هيبقى عندنا مدربين لما محمد شوقي يبقى نائب مدير؟!.. الأهلي والزمالك وراء فشل مشروع المدرب الوطني!
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

القومي للأجور يرفع قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%

وزير العمل: العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيها للعاملين بالقطاع الخاص

رفض استئناف أحمد فتوح وتأييد حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ

المساهمة بـ 400 ألف دولار، أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد شكوى النادي في فيفا

الشباب والرياضة تحقق في اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من أحد مخازن الوزارة

عضو "القومي للأجور": القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى 7000 جنيه (فيديو)

منوعات

المزيد

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب والفراولة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية  دخول المستشفى في المنام وعلاقتها بالتخلص من الضغوط النفسية

يغفر فيها للجميع إلا نوعان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية