المساهمة بـ 400 ألف دولار، أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد شكوى النادي في فيفا

قال مصدر داخل نادي الزمالك، أن البولندي كونراد ميشالاك أخطر الزمالك بفسخ تعاقده وتقديم شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكان مسئولو الزمالك عقدوا جلسة يوم أمس مع ميشالاك أملا في فسخ عقده ورحيله عن الزمالك إلا أن اللاعب رفض كافة الحلول الودية وطالب بمستحقاته كاملة.

وفي السطور التالية نعرض أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد غيابه عن التدريبات واستعداده لتقديم شكوى في الفيفا ضد الزمالك.

أرقام كونراد ميشالاك مع الزمالك

خاض ميشالاك 14 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 525 دقيقة.

وساهم ميشالاك خلال ال14 مباراة في هدفين فقط، بواقع صناعة هدفين الأول في الكونفدرالية والثاني في الدوري الممتاز.

فيما ينص العقد المبرم بين ميشالاك والزمالك، على تقاضي البولندي 800 الف دولار خلال موسمه مع الأبيض.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن المساهمة التي قدمها ميشالاك مع الزمالك تساوي 400 الف دولار.

القصة الكاملة لازمة ميشالاك مع الزمالك

قال مصدر داخل نادي الزمالك، أن البولندي كونراد ميشالاك أخطر الزمالك بفسخ تعاقده وتقديم شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقاته المتأخرة.

وأضاف المصدر إن الزمالك حاول إقناع ميشالاك بفسخ عقده مع جدولة مستحقاته إلا أن اللاعب رفض وذلك خلال جلسة الأمس.

وأشار إلى أن ميشالاك غاب عن التدريبات الجماعية اليوم وأخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد ويستعد لتقديم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقاته المتأخرة خاصة أنه كان أرسل إنذارا للقلعة البيضاء من قبل.

وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة للبولندي كونراد ميشالاك 727 ألف دولار.

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