وكيل أعمال كولر يهاجم مترجم الأهلي السابق: تصريحاته لا تمت للواقع بصلة

أعرب دينو لامبيرتي وكيل أعمال المدرب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في بيان رسمي له عن استيائه من التصريحات الأخيرة لـ خالد الجوادي مترجم الأهلي السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في هذا التوقيت.

وكان الجوادي قال في بوست عبر فيس بوك إن إدارة الأهلي تعرضت لظلم كبير في بعض الأمور، وعلى رأسها ملف الصفقات، حيث أشار إلى أن كولر، أهدر على الأهلي صفقات عديدة رشحتها الإدارة للمدرب لكنه لم يوافق عليها.

بيان وكالة كولر

وأكد لامبيرتي في بيانه أن مثل هذه التصرفات تعكس بوضوح نوايا الجوادي السيئة، ولو كان الجوادي يهتم بمصلحة الأهلي لما كتب كلامًا منفصلًا تمامًا عن الواقع والحقيقة، بل إنه يحاول خلق فجوة بين إدارة النادي ومارسيل كولر، وهي فجوة غير موجودة.

وأضاف لامبيرتي "أنه من الطبيعي أن تحدث اختلافات في الرأي عند مناقشة الأمور الفنية بين المتخصصين. لكن المترجم بالتأكيد ليس من هؤلاء المتخصصين، وكان دور الجوادي في الجهاز الفني واضحًا ومقتصرًا على الترجمة، ومن المفارقات أن الجوادي الذي يحاول الآن تقويض سمعة كولر كان يشيد بقدراته وتفانيه بلا نهاية.

وواصل: ومع مرور الوقت، اتضحت نوايا الجوادي الحقيقية. فمحاولاته المستمرة لخلق صراعات بين كولر وإدارة النادي، وطموحاته في الحصول على بعض الصلاحيات التي تخص مدير الفريق، وعلاقاته المتنامية مع شخصيات إعلامية مختلفة ـ مما أدى إلى تسريب أخبار الفريق الداخلية واجتماعات لجنة التخطيط ـ جعلت من الضروري أن يبتعد النادي عنه. وكان القرار صائبًا لأن مثل هذا السلوك لا مكان له في بيئة احترافية.

وناشد لامبيرتي جماهير الأهلي الوفية، التي هي دائمًا الأكثر شغفًا بمصلحة النادي، ألا تلتفت إلى الأشخاص مثل الجوادي. هدفه الوحيد هو إضعاف الثقة بين كولر والجماهير. ولكن هذا لن يحدث أبدًا. إن مارسيل كولر يحترم إدارة النادي، ويعرف القيمة الكبيرة لجماهير الأهلي، ويراهن دائمًا على دعمهم، وحتى الآن يفوز دائمًا بهذا الرهان.

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