أخبار الفن اليوم: بوسي شلبي ترد على شائعة طلاقها.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل حكيم باشا.. رسالة مؤثرة للفنانة السورية إنجي مراد قبل وفاتها

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها رد الإعلامية بوسي شلبي على شائعة طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز قبل وفاته.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشفت الإعلامية بوسي شلبي حقيقة ما تردد من شائعات عن طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز قبل وفاته دون علم منها.

طرحت منصة watch it عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" برومو تشويقي لمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

يواصل أبطال وصناع مسلسل “سيد الناس” تصوير مشاهد وأحداث العمل، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025.

يخوض الفنان أحمد داوود سباق دراما رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسل "الشرنقة".

يشارك مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة النجم آسر ياسين والفنانة مي عز الدين في موسم دراما رمضان المقبل 2025، حيث يواصل فريق عمل المسلسل تصوير أحداث ومشاهد العمل، تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني القادم.

قررالدكتور محمد عبد الستار، المايسترو والمدرب في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، تبني موهبة الطفلة إيسل أبو الرجال بعد اكتشافها من خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، حيث لفتت أنظاره بموهبتها الفريدة وأدائها المميز لأغنية “مصر التي في خاطري”.

تصدر اسم الفنانة إنجي مراد مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاتها عن عمر يناهز الـ 33 بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها إلي العناية المركزة بأحد المستشفيات خلال الأسابيع الماضية.

يواصل فريق عمل مسلسل “حكيم باشا” تصوير مشاهد العمل بمنطقة المقطم.

دراما رمضان 2025، طرحت منصة Watch It برومو مسلسل لام شمسية الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

يواصل صناع مسلسل "إخواتي" بطولة النجمتين نيللي كريم وروبي، تصوير مشاهد وأحداث العمل وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرمضاني 2025، والمقرر عرض المسلسل خلاله.

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