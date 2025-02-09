حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء أفادت بأن الإعلامية المصرية بوسي شلبي اكتشفت مؤخرًا أنها مطلقة من الفنان الراحل محمود عبد العزيز دون علمها، وذلك أثناء قيامها بتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

ووفقًا للأنباء المتداولة، توجهت بوسي شلبي إلى قطاع الأحوال المدنية لتغيير حالتها الاجتماعية من "متزوجة" إلى "أرملة" بعد وفاة زوجها محمود عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا في عام 2016، إلا أنها تفاجأت بأن سجلات الأحوال المدنية تُظهر أنها مطلقة منذ ما يقرب من 8 سنوات، أي قبل وفاة عبد العزيز بفترة وجيزة.

هذه الأنباء أثارت موجة من التعليقات والمناقشات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن كيفية حدوث الطلاق دون علم الزوجة، وما إذا كانت هناك جهات رسمية تتحقق من الأمر، كما تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء عن فتح جهات التحقيق في الإسكندرية تحقيقًا رسميًا في القضية.

من جانبها، نفت الإعلامية بوسي شلبي هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة، وأوضحت أنها لم تكتشف أي طلاق، وأن ما تم تداوله مجرد شائعات لا تستند إلى أي حقائق.

يذكر أن بوسي شلبي كانت زوجة الفنان محمود عبد العزيز حتى وفاته في عام 2016، وقد عُرف عن الزوجين علاقة قوية ومتماسكة طوال فترة زواجهما، ولا تزال تفاصيل هذه القضية تثير تساؤلات حول مصدر الأنباء ودوافعها، خاصة في ظل نفي بوسي شلبي القاطع لها.

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