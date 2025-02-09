مسلسلات رمضان 2025، كل ما تريد معرفته عن "سيد الناس" بطولة عمرو سعد

مسلسلات رمضان 2025، يواصل أبطال وصناع مسلسل “سيد الناس” تصوير مشاهد وأحداث العمل، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025.

مسلسل سيد الناس

ويعرض مسلسل "سيد الناس" بطولة النجم عمرو سعد، في رمضان المقبل 2025، عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد، وهو مكون من 30 حلقة.

مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي في إحدى قرى الصعيد.

أبطال مسلسل سيد الناس

المسلسل بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري.

العمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

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