مسلسلات رمضان، فريق عمل "حكيم باشا" يواصل التصوير بـ المقطم

يواصل فريق عمل مسلسل “حكيم باشا” تصوير مشاهد العمل بمنطقة المقطم.

ويستمر التصوير حتى الأسبوع الأخير من رمضان، وينافس المسلسل في موسم دراما رمضان 2025 من بطولة الفنان مصطفى شعبان.

مسلسل حكيم باشا

ويقدم المسلسل دراما صعيدي، ويعرض في رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، وهو مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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