الأحد 09 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

جريمة قتل تقلب أحداث مسلسل "إخواتي" لنيللي كريم برمضان 2025

مسلسل اخواتي
مسلسل اخواتي

مسلسلات رمضان 2025، يواصل صناع مسلسل "إخواتي" بطولة النجمتين نيللي كريم وروبي، تصوير مشاهد وأحداث العمل وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرمضاني 2025، والمقرر عرض المسلسل خلاله.

تفاصيل مسلسل إخواتي 

ومسلسل “إخواتي” يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات. 

قصة مسلسل إخواتي 

وتشهد أحداث العمل وقوع جريمة قتل حيث يتم قتل زوج إحدى بطلات العمل، ويبحثن الثلاثة عن القاتل، وهن كندة علوش ونيللي كريم وروبي، ويواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن.

أبطال مسلسل إخواتي 

والمسلسل بطولة: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

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