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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، التفاصيل الكاملة لـ"قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين

آسر ياسين، فيتو
آسر ياسين، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يشارك مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة النجم آسر ياسين والفنانة مي عز الدين في موسم دراما رمضان المقبل 2025، حيث يواصل فريق عمل المسلسل تصوير أحداث ومشاهد العمل، تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني القادم. 

 

مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه 

و يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق بعد أن فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.


أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

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