بعد وفاتها أثناء الولادة، ما هي الرسالة المؤثرة التى كتبتها الفنانة السورية إنجي مراد؟

تصدر اسم الفنانة إنجي مراد مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاتها عن عمر يناهز الـ 33 بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها إلي العناية المركزة بأحد المستشفيات خلال الأسابيع الماضية.

وفاة إنجي مراد

وبدأت قصة مرض إنجي مراد، حينما تعرضت لفيروس في الرئة أثناء فترة حملها وقرر الأطباء أن تضع طفلها وهي في الشهر السابع بسبب تدهور حالتها ولكنها توفيت أثناء الولادة ولكن طفلها حي.

من هي إنجي مراد

وكتبت إنجي مراد في شهر ديسمبر الماضي عبر موقع فيس بوك:" أنا احتضر سامحوني".

الراحلة إنجي مراد ولدت في دمشق عام 1992، ولديها ابنة واحدة، وتخرجت من المعهد العالي للمسرح وبدات مشوارها الفني في عام 2008، ومن أبرز أعمالها الغريب وكانون وعطر الشام، وبقعة ضوء وشو القصة.

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