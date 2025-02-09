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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، برومو مسلسل لام شمسية (فيديو)

لام شمسية، فيتو
لام شمسية، فيتو

دراما  رمضان 2025، طرحت منصة Watch It برومو مسلسل لام شمسية الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

ويكشف البرومو عن أحداث غامضة مركزها طفل يدعى يوسف، ويشارك في مسلسل "لام شمسية" الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

ولا يزال صناعه يواصلون تصوير أحداثه ومشاهده على قدم وساق قبل أيام من انطلاق الماراثون الرمضاني. 

مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات. 

قصة مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

 

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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أبطال مسلسل لام شمسية أحمد السعدني اسيل عمران أمينة خليل لام شمسيه
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