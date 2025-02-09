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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طرح برومو تشويقي لمسلسل "حكيم باشا" (فيديو)

برومو مسلسل حكيم
برومو مسلسل حكيم باشا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت منصة watch it عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" برومو تشويقي لمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

برومو مسلسل حكيم باشا 

وكشف البرومو تفاصيل من شخصيات أبطال العمل، حيث يدور العمل في إطار اجتماعي صعيدي. 

مسلسل حكيم باشا 

يعرض مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان في رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، وهو مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل حكيم باشا 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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