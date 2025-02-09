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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، قصة وأبطال "الشرنقة" لـ أحمد داود

مسلسل الشرنقة، فيتو
مسلسل الشرنقة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يخوض الفنان أحمد داوود سباق دراما رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسل "الشرنقة".

 

مسلسل الشرنقة 

مسلسل الشرنقة من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، ومكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات. 

قصة مسلسل الشرنقة 

وتدور قصة مسلسل الشرنقة حول "حازم إبراهيم" محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة، مما يدفعه لاتخاذ قرار يغير مسار حياته بالكامل، ويقوده إلى رحلة مليئة بالغموض والصراع من أجل البقاء واكتشاف الذات.

أبطال مسلسل الشرنقة 

المسلسل بطولة كل من أحمد داود، مريم الخشت، سارة أبي كنعان، صبري فواز، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت، وغيرهم.

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