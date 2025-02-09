بعد تصدرها التريند، المايسترو محمد عبد الستار يتبنى الطفلة آيسل أبو الرجال

قررالدكتور محمد عبد الستار، المايسترو والمدرب في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، تبني موهبة الطفلة إيسل أبو الرجال بعد اكتشافها من خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، حيث لفتت أنظاره بموهبتها الفريدة وأدائها المميز لأغنية “مصر التي في خاطري”.

وأضاف عبد الستار، خلال مداخلة هاتفية عبر البرنامج المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن الفيديو الذي ظهرت فيه إيسل انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بإعجاب الجمهور، ليس فقط بسبب جمال صوتها، ولكن أيضًا لطريقتها المتقنة في الأداء وثقتها.

مركز تنمية المواهب

وأشار إلى أن دعم المواهب الصغيرة هو أحد الأدوار الأساسية لمركز تنمية المواهب، مؤكدًا أنه يتابع تطوير موهبتها ورعايتها فنيًا، لتكون واحدة من الأصوات الواعدة في المستقبل، مضيفًا أن البرنامج كان له دور كبير في تسليط الضوء عليها وإتاحة الفرصة لها للظهور أمام الجمهور.

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