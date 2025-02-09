أخبار مصر: انتظام 25 مليون طالب وطالبة في المدارس، تفاصيل سرقة أعضاء من جثة فتاة، مناطق سقوط الأمطار لـ 5 أيام

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة أمس السبت في عدد من المحافظات المصرية، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بـ مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا منشورا مصحوبا بصورة وتعليق بشأن العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية مسروق منها أعضاؤها.

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في ظل الأجواء الباردة.

وجه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بتقديم كافة التسهيلات لاستقبال جثمان الأمير الراحل كريم الحسيني آغاخان الرابع، حيث قامت إدارة مطار أسوان الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن الاستقبال والتنظيم خلال مراحل الوصول والمغادرة للوفود المشاركة في مراسم تشييع الجنازة.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، الذي يُعقد تحت عنوان: "الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة"، وذلك بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة (الماسة كابيتال).

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الخزانة الأمريكية تدفع أكثر من 100 مليار دولار سنويا لأشخاص مجهولين.

بعد غلق باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية، نجح نادي الزمالك في إتمام عدة صفقات قوية لتدعيم صفوفه؛ استعدادًا للتحديات المحلية والقارية، تعكس هذه الصفقات سياسة النادي في تعزيز الفريق بلاعبين مميزين يستطيعون تقديم الإضافة المطلوبة، سواء في الخطوط الدفاعية أو الهجومية.

بثت القناة الـ 12 العبرية مقطع فيديو لضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي يرصد لحظة إصداره أمرا للقوات بالانسحاب من محور نيتساريم الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبها.

سجلت سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء مقابل انخفاض البلدي؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

نشرت وسائل إعلام صربية مشاهد لسيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تم تصويرها من سيارة المرافقة، والتي يظهر فيها كيف انفجرت العجلة الخلفية ثم انفصلت عن السيارة أثناء سيرها.

تحدث لاعب الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي محمد نصر، عن تفاصيل المشادة التي وقعت بينه وبين لاعب الزمالك ناصر ماهر، خلال مباراة الفريقين مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن طائرة مسيرة إسرائيلية، هاجمت مستودعات للذخيرة شمال محافظة درعا في سوريا.

تنظر اليوم الأحد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

ثمنت المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو في شأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض.

استدعت نيابة القاهرة الجديدة، مجري تحريات المباحث العامة في بلاغ زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا بقسم شرطة التجمع الأول، ضد بلوجر تتهمه بسبها والتعدي عليها بالضرب في القاهرة الجديدة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

اقترب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، من الإعلان عن تعيين الحكم الكولومبي السابق أوسكار جوليان رويز، رئيسا للجنة الحكام باتحاد الكرة، ليكون المجلس بذلك قد نفذ وعده السابق للأندية بوجود خبير أجنبي متميز قبل يوم 10 فبراير للإشراف على تطوير منظومة التحكيم في مصر.

نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.

حدد قانون حماية الملكية الفكرية عددا من الحالات التي تؤدي إلى إسقاط الحق ملك براءة الاختراع وفقا لهذا القانون.

وصل إلى بانكوك، اليوم الأحد، خمسة عمال تايلانديين تم إطلاق سراحهم بعد احتجازهم كرهائن لأكثر من عام في غزة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

نجحت السلطات في ولاية ألاسكا الأمريكية في انتشال جثث 10 أشخاص كانوا قد لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة كانت تقلهم.

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