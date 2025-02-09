الأحد 09 فبراير 2025
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أخبار مصر

انتظام 25 مليون طالب وطالبة في المدارس اليوم الأحد

طلاب، فيتو
طلاب، فيتو
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عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة أمس السبت في عدد من المحافظات المصرية، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

 ومن المقرر أن ينتظم نحو 25 مليون طالب وطالبة في مدارسهم اليوم الأحد، ليكتمل المشهد الدراسي في مختلف أنحاء البلاد.
 

أهمية الالتزام والانضباط منذ الأسبوع الأول للدراسة

وقد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الالتزام والانضباط منذ الأسبوع الأول للدراسة، مؤكدة تفعيل إجراءات الغياب لمتابعة حضور الطلاب.
 

التعليم تشدد على تحية العلم والنشيد الوطني وتخصيص الحصة الأولى عن حب الوطن
 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات صارمة لجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب.
 

وشددت الوزارة على الالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني خلال طابور الصباح، كما أكدت تخصيص الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني للحديث عن حب الوطن وواجب الطلاب تجاهه.
 

مكافحة التنمر والعنف المدرسي
 

وفي إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب، وجهت الوزارة بتفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكالها، والتصدي لجميع مظاهر العنف بين الطلاب والمعلمين على حد سواء.
 

توفير المناهج الإلكترونية
 

كما أعلنت الوزارة عن إتاحة جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على الموقع الرسمي للوزارة، وعلى المواقع الإلكترونية لكل مديرية تعليمية، وذلك لإتاحتها لجميع الطلاب بسهولة ويسر.

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