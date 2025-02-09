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حوادث

تحرك جديد في اتهام زوجة أورتيجا لبلوجر بالتعدي عليها في القاهرة الجديدة

أورتيجا، فيتو
أورتيجا، فيتو

استدعت نيابة القاهرة الجديدة، مجري تحريات المباحث العامة في بلاغ زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا بقسم شرطة التجمع الأول، ضد بلوجر تتهمه بسبها والتعدي عليها بالضرب في القاهرة الجديدة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

 

زوجة أورتيجا تتهم بلوجر بالتعدي عليها في القاهرة الجديدة

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن الجيزة بلاغا من زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا اتهمت فيه بلوجر شهيرة بالتعدي عليها بالضرب والسب في القاهرة الجديدة.

 

 

 

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف الملابسات مع فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة أمن الجيزة بمديرية امن الجيزة بلوجر شهيرة قسم شرطة التجمع الأول كاميرات المراقبة

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