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أخبار مصر

رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية اليوم

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، الذي يُعقد تحت عنوان: "الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة"، وذلك بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة (الماسة كابيتال).

يأتي المنتدى في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى تحقيق تغطية صحية متكاملة لجميع المواطنين، وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات الصحية والاستثمارية، وشركات التأمين، لمناقشة سبل دعم وتمويل المنظومة الصحية، ودور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.

 

يُذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان وصولها لجميع المواطنين، مع العمل على تحقيق التكامل بين الجهات المعنية في تقديم الرعاية الطبية.

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