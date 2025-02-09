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خارج الحدود

ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال هاتفي مع بوتين لإنهاء النزاع في أوكرانيا

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.

جاء تصريح ترامب في مقابلة حصرية، قالت الصحيفة إنها أجرتها معه على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" مساء الجمعة.  

عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال ترامب "من الأفضل ألا أقول"، حسب الصحيفة.  

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي "يهتم" بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: "يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب..".

وجدد ترامب قوله إن النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات "لم يكن ليحدث أبدا" لو كان هو الرئيس عام 2022، وأضاف: "كانت علاقتي دائما جيدة مع بوتين"، على عكس سلفه جو بايدن، الذي وصفه ترامب بأنه "كان مصدر إحراج كبير لأمتنا".

وأكد ترامب أن لديه خطة ملموسة لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وقال: "آمل أن يكون (وقف النزاع) سريعا. كل يوم يموت الناس. هذه الحرب في أوكرانيا سيئة للغاية. أريد إنهاء هذا الشيء اللعين".

وتوجه ترامب إلى مستشار الأمن القومي مايك والتز، الذي انضم إليه في مكتبه على متن الطائرة الرئاسية، بالقول: "لنبدأ هذه الاجتماعات. هم يريدون الاجتماع. كل يوم يموت الناس. جنود شباب يقتلون، شباب مثل أبنائي، من الجانبين، في كل مكان على أرض المعركة". 

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