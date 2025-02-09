رسالة ضابط إسرائيلي لحظة إعلان الانسحاب من محور نيتساريم: خطة ترامب ستنفذ ونعود (فيديو)

بثت القناة الـ 12 العبرية مقطع فيديو لضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي يرصد لحظة إصداره أمرا للقوات بالانسحاب من محور نيتساريم الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبها.



وقال الضابط بجيش الاحتلال من خلال جهاز اللاسلكي للقوات المحتلة: “نستعد للخروج النهائي من محور نيتساريم، ترتيب الخروج كما في الدخول سنعود إلى هنا لا تقلقوا حماس تستعد لكن نحن نستعد أيضا، سنعود ونستعيد كل الرهائن”؛ وفق زعمه.



وتابع الضابط في جيش الاحتلال: "سوف تنفذ خطة ترامب ونعود إلى هنا ونبني المستوطنات" على حد قوله.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر مساء أمس السبت؛ قرارا لقواته بالانسحاب من محور نيتساريم لفتح طريق عودة سكان غزة إلى شمال القطاع بعد تهجيرهم قسريا إلي الجنوب ومنع عودتهم إلى مناطق إقامتهم.



ويأتي الانسحاب من المحور؛ استكمالا لبنود وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليها من خلال ثلاثة مراحل برعاية الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأعلن الاحتلال مساء الخميس عن إرسال وفد التفاوض إلي قطر لاستكمال مناقشات المرحلة الثانية من التفاوض حول تطبيق وقف إطلاق النار.

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