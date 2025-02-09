المرصد السوري: الاحتلال يهاجم مستودعات للذخيرة شمال درعا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن طائرة مسيرة إسرائيلية، هاجمت مستودعات للذخيرة شمال محافظة درعا في سوريا.



وذكر المرصد السوري أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال هاجمت بصاروخين مستودعات للذخيرة في منطقة اللواء 15 شرقي مدينة إنخل شمال درعا، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأضاف المرصد أن الغارة جاءت بعد توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في قرية خربة صيصون بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وشهدت مناطق ريف القنيطرة ودرعا في جنوب سوريا سلسلة من التوغلات الإسرائيلية المتكررة خلال الفترة الماضية الممتدة ما بين سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي والشهر الجاري.

وأفاد المرصد السوري بأن قوات إسرائيلية شقت طريقا جديدا من جهة الجولان المحتل باتجاه ثكنة الجزيرة قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك غرب درعا.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية تتمركز في هذه الثكنة منذ اليوم الثاني لسقوط نظام الأسد، حيث تم رصد آليات حفر تعمل في المنطقة، بالإضافة إلى متاريس تحيط بالثكنة، مع تمدد الطريق الذي تم شقه عبر الوادي وصولا إلى الموقع العسكري.

وتواصل قوات الاحتلال تعزيز تواجدها في هذه المنطقة الاستراتيجية، حيث لوحظ تركيب أعمدة كهرباء على الطريق الذي يربط الشريط الحدودي بثكنة الجزيرة، كما تم تأهيل الطريق بهدف توسيع وتعزيز القدرات العسكرية في المنطقة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه شن، أمس السبت، غارة جوية على مستودع أسلحة يتبع لحركة حماس في جنوب سوريا.

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