الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مسيرة تحكيمية مميزة للكولومبي أوسكار رويز المرشح لرئاسة لجنة الحكام

أوسكار رويز المرشح
أوسكار رويز المرشح لرئاسة لجنة الحكام، فيتو

اقترب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، من الإعلان عن تعيين الحكم الكولومبي السابق أوسكار جوليان رويز، رئيسا للجنة الحكام باتحاد الكرة، ليكون المجلس بذلك قد نفذ وعده السابق للأندية بوجود خبير أجنبي متميز قبل يوم 10 فبراير للإشراف على تطوير منظومة التحكيم في مصر.

 

أبرز المعلومات عن الكولومبي أوسكار رويز

 

ويمتلك أوسكار رويز سيرة ذاتية رائعة في مشواره مع كرة القدم، وهو من مواليد الأول من نوفمبر عام ١٩٦٩، وهو حكم كولومبي دولي سابق، وحصل على الشارة الدولية من الفيفا طوال الفترة من ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠١١ قبل قرار اعتزاله، واتجاهه للعمل في مجال تطوير التحكيم.

وسبق لأوسكار رويز أن أدار مباريات عديدة في بطولات كأس العالم، ٢٠٠٢ في كوريا الجنوبية واليابان، و٢٠٠٦ في ألمانيا، وكذلك ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا.

 

وبعد اعتزاله تم تعيينه من قبل الفيفا، في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة هاني ابوريده أوسكار جوليان رويز لجنة الحكام باتحاد الكرة منظومة التحكيم في مصر الفيفا

مواد متعلقة

الكولومبي أوسكار رويز يقترب من رئاسة لجنة الحكام

الأهلي يطالب الجبلاية بسرعة تعيين خبير أجنبي للحكام وإسناد مباراة القمة لطاقم أوروبي

اتحاد الكرة يعلن موعد غلق باب القيد الشتوي

لتطوير منظومة التحكيم، أبرز المحطات في مسيرة بوساكا قبل زيارته الثالثة لمصر
ads

الأكثر قراءة

البيضاء تواصل الارتفاع، أسعار الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025

الطماطم بـ 4 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

عبد اللطيف المناوي يعلق على احتمالات الحرب بين مصر وإسرائيل

مسئول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات مع موسكو بشأن الحد من التسلح النووي

جنود الاحتلال يحرقون تجهيزات عسكرية قبل الانسحاب من محور نتساريم (فيديو)

هذا المدرب يقترب من خلافة دوماس في تدريب مودرن سبورت

السعودية: حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخًا ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن

تفاصيل استقبال جثمان الأمير الراحل كريم الحسيني آغاخان الرابع بمطار أسوان

منوعات

المزيد

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم السبت 8/2/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية