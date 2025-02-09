آخرهم الجفالي، تفاصيل تدعيمات الزمالك الشتوية بعد غلق باب القيد

صفقات الزمالك، بعد غلق باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية، نجح نادي الزمالك في إتمام عدة صفقات قوية لتدعيم صفوفه؛ استعدادًا للتحديات المحلية والقارية، تعكس هذه الصفقات سياسة النادي في تعزيز الفريق بلاعبين مميزين يستطيعون تقديم الإضافة المطلوبة، سواء في الخطوط الدفاعية أو الهجومية.

في هذا التقرير، تستعرض «فيتو» أبرز صفقات الزمالك التي تم إتمامها بعد غلق باب القيد.

محمود جهاد.. لاعب الوسط القادم من فاركو

أتم نادي الزمالك التعاقد مع لاعب الوسط محمود جهاد، قادمًا من فريق فاركو، لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 35 مليون جنيه مصري. تم دفع 25 مليون جنيه كاش، بينما سيتم تقسيط الـ10 ملايين جنيه المتبقية على دفعات.

محمود جهاد

يُعتبر محمود جهاد من اللاعبين المميزين في خط الوسط، حيث يمتاز بالقدرة على التحكم في مجريات اللعب وصناعة الهجمات.

مع هذه الصفقة، يسعى الزمالك لتقوية وسط الملعب، حيث يُنتظر من جهاد أن يُشكل إضافة قوية في هذه المنطقة ويُساهم في توازن الفريق على مستوى الدفاع والهجوم.

أحمد حسام.. المدافع القادم من الجونة

في خطوة أخرى لتدعيم الدفاع، تعاقد الزمالك مع المدافع أحمد حسام، قادمًا من فريق الجونة لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 11 مليون جنيه، حيث تم دفع 6 مليون جنيه كاش، بينما سيتم دفع الـ5 مليون جنيه المتبقية على أقساط.

أحمد حسام

يُعد أحمد حسام من المدافعين المميزين في الدوري المصري، حيث يمتاز بالقوة البدنية والقدرة على فرض رقابة قوية على مهاجمي الفريق المنافس.

وتُعتبر هذه الصفقة إضافة هامة لدفاعات الزمالك، التي تحتاج إلى تدعيم مستمر لمواكبة التحديات التي تواجه الفريق في المنافسات المحلية والإفريقية.

صلاح مصدق.. المدافع القادم من نهضة الزمامرة

تعزيزًا للخط الدفاعي، تعاقد الزمالك مع المدافع صلاح مصدق قادمًا من فريق نهضة الزمامرة المغربي لمدة 3 مواسم ونصف، مقابل 300 ألف دولار.

صلاح مصدق

وفقًا للعقد، سيحصل اللاعب على 100 ألف دولار في الموسم الأول، بينما سيحصل على 300 ألف دولار في الموسم الثاني و350 ألف دولار في الموسم الثالث. يُعتبر صلاح مصدق من اللاعبين الذين يمتازون بالقوة البدنية والصلابة الدفاعية، ما يجعله إضافة قيمة لدفاع الزمالك، خاصة في المباريات الكبيرة التي تتطلب قوة وصلابة في الخط الخلفي.

أحمد الجفالي.. صانع الألعاب التونسي

أتم الزمالك أيضًا التعاقد مع اللاعب التونسي أحمد الجفالي، صانع ألعاب فريق الاتحاد المنستيري، لمدة 3 مواسم ونصف، مقابل 500 ألف دولار، سيتم دفع المبلغ على قسطين: 200 ألف دولار كدفعة أولى، بينما سيتم دفع الـ300 ألف دولار المتبقية في شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن العقد بندًا يقضي بأن يحصل الزمالك على 20٪؜ من قيمة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

أحمد الجفالي

يُعتبر أحمد الجفالي من أبرز اللاعبين في الدوري التونسي، حيث يمتاز بقدرته الفائقة على توزيع الكرة وصناعة الفرص لزملائه. ومن المتوقع أن يكون للجفالي دور كبير في تعزيز خط وسط الزمالك، وتقديم الإضافة الفنية المطلوبة في المباريات المقبلة.

الخلاصة

بعد غلق باب القيد، تمكن الزمالك من إتمام صفقات هامة لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين من مختلف المراكز. شملت هذه الصفقات تعزيزات في الدفاع والوسط والهجوم، مما يساهم في تقوية الفريق في جميع الجوانب، هذه الصفقات لا تقتصر على إضافة لاعبين فقط، بل تعكس أيضًا استراتيجية النادي في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في البطولات المحلية والقارية حيث يتطلع جمهور الزمالك إلى رؤية اللاعبين الجدد في المباريات القادمة وتأثيرهم على أداء الفريق، خاصة في ظل التحديات التي تنتظر النادي في الدوري المصري وكأس الاتحاد الإفريقي.

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