الأحد 09 فبراير 2025
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انتشال جثث 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في ألاسكا بأمريكا

حطم طائرة في ألاسكا،
حطم طائرة في ألاسكا، فيتو

نجحت السلطات في ولاية ألاسكا الأمريكية في انتشال جثث 10 أشخاص كانوا قد لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة كانت تقلهم.


وأعلنت سلطات ولاية ألاسكا، مساء أمس السبت، انتشال جثث جميع الأشخاص العشرة الذين لاقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة على الجليد في بحر بيرينج.

وذكرت إدارة الإطفاء التطوعية في مدينة "نوم" بالولاية أنه تم انتشال الجثث عبر صفحتها على فيسبوك مساء السبت.

وكانت فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال الجثث قبل وصول عاصفة شتوية متوقعة إلى المنطقة.

وكانت الطائرة ذات المحرك التوربيني الأحادي تابعة لشركة بيرينج إير، وكانت في طريقها من أونالاكلِيت إلى مجتمع نوم عندما اختفت ظهر الخميس. وتم العثور عليها في اليوم التالي بعد بحث مكثف، حيث لقي جميع الركاب التسعة والطيار حتفهم.

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ولاية ألاسكا الأمريكية تحطم طائرة سلطات ولاية ألاسكا بيرينج عاصفة شتوية أونالاكل يت

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