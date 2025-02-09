الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ5 أيام المقبلة (فيديو)

سقوط أمطار، فيتو
سقوط أمطار، فيتو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في ظل الأجواء الباردة.

 

انخفاض درجات الحرارة 

 

وقال "القياتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": إن درجة حرارة القاهرة تسجل خلال ساعات النهار ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية وهذه هي المعدلات الطبيعية المستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري".

 درجة الحرارة الصغرى

 

وتابع: "درجة الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل تسجل على القاهرة الكبرى ما بين 9 إلى 10 درجات وتصل إلى 6 درجات على شمال الصعيد، وهي أجواء شديدة البرودة".

 

مناطق سقوط الأمطار 

ولفت: بدءًا من اليوم سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على محافظات ومدن السواحل الشمالية والمحافظات الأولى من الوجه البحري وتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وتابع أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، في ظل انخفاض درجات الحرارة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة مناطق سقوط الأمطار

مواد متعلقة

شبورة وأمطار وصقيع، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

حالة الطقس غدًا الأحد 9 -2 - 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا الأحد 9-2-2025 في محافظة الفيوم
ads

الأكثر قراءة

نسبة الزيادة وموعد التطبيق، الحكومة تضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية

القومي للأجور يكشف نسبة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص(فيديو)

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

مدبولي يقرر الترخيص بدفن الأمير كريم أغا خان بضريح جده في أسوان

إجازات الموظفين في رمضان 2025، جدول العطلات الرسمية خلال شهر الصوم

هشام طلعت مصطفى عن مخطط ترامب في غزة: شواطئ مصر أحسن لك (فيديو)

تحركات في الكواليس، تفاصيل التحضيرات لعقد قمة عربية طارئة بالقاهرة

الأسانسير وقع، العناية الإلهية تنقذ محافظ الغربية وعددًا من النواب بمستشفى كفر الزيات (صور)

منوعات

المزيد

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم السبت 8/2/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: العادة السرية محرمة والشرع وضع هذا العلاج لضبط الشهوة - فيديو

المزيد
الجريدة الرسمية