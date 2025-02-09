الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ5 أيام المقبلة (فيديو)

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في ظل الأجواء الباردة.

انخفاض درجات الحرارة

وقال "القياتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": إن درجة حرارة القاهرة تسجل خلال ساعات النهار ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية وهذه هي المعدلات الطبيعية المستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري".

درجة الحرارة الصغرى

وتابع: "درجة الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل تسجل على القاهرة الكبرى ما بين 9 إلى 10 درجات وتصل إلى 6 درجات على شمال الصعيد، وهي أجواء شديدة البرودة".

مناطق سقوط الأمطار

ولفت: بدءًا من اليوم سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على محافظات ومدن السواحل الشمالية والمحافظات الأولى من الوجه البحري وتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وتابع أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، في ظل انخفاض درجات الحرارة.



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