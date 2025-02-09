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رياضة

ضربني بالقلم، لاعب الإسماعيلي يكشف تفاصيل مشادته مع ناصر ماهر

لحظة طرد ناصر ماهر،
لحظة طرد ناصر ماهر، فيتو

تحدث لاعب الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي محمد نصر، عن تفاصيل المشادة التي وقعت بينه وبين لاعب الزمالك ناصر ماهر، خلال مباراة الفريقين مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

وأوضح محمد نصر في تصريحات تليفزيونية تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه كان هناك “فاول” للإسماعيلي، والكرة كانت مع ناصر ماهر فذهبت لآخذ منه الكرة فإذا به يسددها خارج الملعب".

 

تبادل السباب بين ناصر ماهر ولاعب الإسماعيلي

وأضاف محمد نصر: "قمت بدفع ناصر ماهر بالطريقة التي التقطتها الكاميرات فتفاجأت من رد فعله يسبني بأبشع الألفاظ وما كان لي سوى ترديد نفس السباب له".

وتابع: "بعدها ناصر ماهر ضربني بالقلم، ورحمة إيهاب جلال أغلى شخص في حياتي هذا ما حدث بالحرف الواحد".

 

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