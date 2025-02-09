الداخلية تكشف حقيقة العثور على جثة فتاة مسروق أعضاؤها في المنوفية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بـمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا منشورا مصحوبا بصورة وتعليق بشأن العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية مسروق منها أعضاؤها.

وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه "قديم" سبق تداوله بتاريخ 2/4/2019 بعدد من المواقع الإخبارية الخاصة بدولة اليمن، وأن جهات التحقيق اليمنية كشفت عن هوية الفتاة المشار إليها وملابسات الواقعة آنذاك.



وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.