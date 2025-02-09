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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة العثور على جثة فتاة مسروق أعضاؤها في المنوفية

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بـمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا منشورا مصحوبا بصورة وتعليق بشأن العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية مسروق منها أعضاؤها.

 وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه "قديم" سبق تداوله بتاريخ 2/4/2019 بعدد من المواقع الإخبارية الخاصة بدولة اليمن، وأن جهات التحقيق اليمنية كشفت عن هوية الفتاة المشار إليها وملابسات الواقعة آنذاك.


وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

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بركة السبع محافظة المنوفية المواقع الاخبارية دولة اليمن
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