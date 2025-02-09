الأحد 09 فبراير 2025
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انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

سيارة الرئيس الصربي،
سيارة الرئيس الصربي، فيتو

نشرت وسائل إعلام صربية مشاهد لسيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تم تصويرها من سيارة المرافقة، والتي يظهر فيها كيف انفجرت العجلة الخلفية ثم انفصلت عن السيارة أثناء سيرها.

وبعد فقدان العجلة تتوقف السيارة ويخرج رجال الأمن ويقومون بتفتيش السيارة وتفقد المكان. ثم يخرج الرئيس الصربي نفسه منها.

وقال فوتشيتش بعد الحادث إنه لم يحدث أمر خطير، وربما كان مجرد انفجار إطار، ودعا إلى عدم إثارة أي ضجة حول ذلك.

 

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الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش انفجار إطار

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