الأحد 09 فبراير 2025
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التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

التايلانديون المفرج
التايلانديون المفرج عنهم يحتضنون أفراد عائلاتهم، فيتو

وصل إلى بانكوك، اليوم الأحد، خمسة عمال تايلانديين تم إطلاق سراحهم بعد احتجازهم كرهائن لأكثر من عام في غزة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وهبطت الطائرة التي حملت العمال التايلانديين في مطار سوفارنابومي في بانكوك بعد إطلاق سراحهم في الـ30 من يناير في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الهادف إلى إنهاء الحرب في غزة.

ووصل كل من وتشارا سريون، وبونغساك تانا، وسثان سواناخام، وسوراساك لامناو، وباناوات سايثاو إلى مطار سوفارنابومي الساعة الـ07,30 بالتوقيت المحلي الـ(00,30 بتوقيت جرينتش)، وفق ما ذكرت الوكالة الفرنسية. وكان في استقبالهم أقاربهم ومسؤولون من وزارة الخارجية.

وقال سومبون سايثاو، والد باناوات، إنه "سعيد جدًّا" بلم شمله مع ابنه الذي سيقيم له هو وبقية أفراد أسرته مراسم استقبال تقليدية تايلاندية.

إعادة دمج العائدين

من جهته قال وزير الشؤون الخارجية ماريس سانجيامبونجسا إن السلطات ستراقب الآن إعادة دمج العائدين "مع التركيز على صحتهم النفسية". وأضاف في مؤتمر صحافي في المطار "لم نتخلَّ قط عن هؤلاء الرهائن".

وفي الـ7 من أكتوبر 2023، احتجزت حماس 31 تايلانديًّا، أُطلق سراح 23 منهم قبل نهاية العام 2023، وأُعلن عن وفاة اثنين منهم في مايو 2024. ويُشتبه في أن الرهينة التايلاندي الأخير المحتجز في غزة لا يزال على قيد الحياة.

 

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بانكوك غزة مطار سوفارنابومي اتفاق وقف اطلاق النار إنهاء الحرب في غزة

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