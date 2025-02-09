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خارج الحدود

ماسك: الخزانة الأمريكية تدفع 100 مليار دولار سنويا لأشخاص وهميين

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الخزانة الأمريكية تدفع أكثر من 100 مليار دولار سنويا لأشخاص مجهولين.

وكتب ماسك على موقع "إكس"، مساء أمس: "قالوا لي أمس إنه حتى الآن يتم دفع أكثر من 100 مليار دولار من الاستحقاقات لأشخاص بدون رقم شخصي للتأمين الاجتماعي أو أي بطاقة هوية مؤقتة".

وأضاف: "إذا كان ذلك صحيحا، فإنه يثير شبهات".

وتابع: "وعندما سألت ما إذا كان أحد في وزارة الخزانة يعرف ولو تقريبا نسبة المدفوعات التي تعتبر احتيالا واضحا ولا شك فيه، فكان هناك إجماع في المكتب على أن الحديث يدور عن حوالي النصف منها، أي 50 مليار دولار في السنة أو مليار دولار أسبوعيا".

وشدد ماسك على ضرورة معالجة هذه القضية.

وأكد أنه تقرر بنتيجة المناقشات بين وزارة الكفاءة الحكومية والخزانة أنه سيكون لكل المدفوعات الحكومية تصنيف خاص، ما سيكون ضروريا لفحصها لاحقا.

كما سترفق كل المدفوعات بتوضيح لأغراضها.

وسيتم أيضا وضع قائمة للجهات التي يحظر تحويل الأموال إليها لأنها قد تكون متورطة في عمليات الاحتيال أو أشخاصا متوفين أو على صلة بتنظيمات إرهابية.

وأشار ماسك إلى أن تلك التغييرات ستعتمدها وزارة الخزانة، وليس الوزارة التي يترأسها.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب قرر إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية لمراجعة نفقات الميزانية الأمريكية وتقليص النفقات غير الضرورية.

ويعول إيلون ماسك الذي تم تعيينه لرئاسة الهيئة الجديدة، على تقليص نفقات الميزانية بمقدار تريليوني دولار.

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