أخبار مصر: قصة ظهور مخلوقات فضائية بالشرقية، مفاجأة عن صاحب خطة التهجير بغزة، حريق يلتهم مدرسة بالغربية قبل عودة الدراسة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ظهور أضواء غريبة في سماء الشرقية، ونشطاء: مخلوقات فضائية (فيديو)

تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، فيسبوك صور تظهر أضواء غريبة في سماء محافظة الشرقية، وزعموا بأنها لمخلوقات فضائية أو أنظمة تشويش الرادار أو أنها أقمار صناعية.

اتحاد الكرة يغلق اليوم باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية

تغلق إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025.

الكشف عن صاحب خطة تهجير سكان غزة وهذه رؤيته للقطاع

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بتصريحاته حول مستقبل قطاع غزة، حيث تحدث عن تهجير الفلسطينيين وجعل القطاع "ريفييرا الشرق الأوسط".

شبورة وأمطار وبرودة شديدة، الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وزير خارجية الكويت: قمة عربية طارئة في القاهرة قريبًا

أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، أن القاهرة تشهد انعقاد قمة عربية استثنائية، في نهاية شهر فبراير أو ربما في شهر مارس المقبل من أجل رفض قضية التهجير.

اتفحمت، الصور الأولى لـ حريق مدرسة بلقينا بالغربية قبل ساعات من بدء الدراسة

تنشر “فيتو” الصور الأولى لحريق مدرسة بلقينا الابتدائية بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية قبل ساعات من انطلاق الدراسة بالترم الثاني للعام الدراسي 2025، الذي تمكن من حوش المدرسة وتمت السيطرة عليه بواسطة الأهالي وقوات الحماية المدنية.

انتقاما لإسرائيل، ترامب يجمد المساعدات الخارجية إلى جنوب إفريقيا

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجميد المساعدات الخارجية لـجنوب إفريقيا، وأرجعت قرارها إلى قانون جديد يسمح بمصادرة الأراضي في بعض الحالات "إذا كان هذا من أجل مصلحة عامة".

أبو الزعابيب، اليوم بداية شهر أمشير رسميا، ومركز المناخ يحذر من تقلبات جوية خطرة

التاريخ القبطي، يبدأ شهر "أمشير" والمعروف بـ"أبو الزعابيب"، اليوم السبت 8 فبراير السبت وينتهى فى 9 مارس المقبل وذلك بسبب التقلبات الجوية الذى تتزامن معه حيث تنشط الرياح وتزداد سرعتها فى هذا الشهر.

الأمر حقيقي، مكبر صوت يفضح حديث ترودو عن ترامب

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحويل كندا للولاية الأمريكية الـ51 "أمر حقيقي"، ويرتبط بالموارد الطبيعية الغنية في البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

مواعيد مباريات اليوم السبت 8 فبراير 2025، أبرزها ديربي ريال مدريد وأتليتكو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 8 فبراير 2025، إقامة العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى والعربية.

صفقة الزمالك المنتظرة، أحمد الجفالي يصل القاهرة خلال ساعات

حسم نادي الزمالك التعاقد مع التونسي أحمد الجفالي لاعب فريق الاتحاد المنستيري خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للاحتلال بمليارات الدولارات

الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للاحتلال بمليارات الدولارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، في بيان صادر عنها اليوم، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل بقيمة تقدر بما يصل إلى 6.75 مليار دولار

معلول بعد جدل حديثه مع كريم الدبيس: عطية الله لعيب كبير ومش أنا اللي هتكلم عليه (فيديو)

كشف علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس حديثه مع كريم الدبيس بعد انضمام يحيى عطية الله في الظهير الأيسر للأحمر.

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة مفاجئة تتمثل بتفكيك أعضاء مجلس إدارة مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية وإقالة رئيسه ديفيد روبنشتاين، وتعيين ترامب نفسه رئيسًا للمركز.

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