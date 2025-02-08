انتقاما لإسرائيل، ترامب يجمد المساعدات الخارجية إلى جنوب إفريقيا

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجميد المساعدات الخارجية لـجنوب إفريقيا، وأرجعت قرارها إلى قانون جديد يسمح بمصادرة الأراضي في بعض الحالات "إذا كان هذا من أجل مصلحة عامة".



وفي أمر تنفيذي وقعه يوم الجمعة، اتهم ترامب حكومة بريتوريا بالقيام بـ"ممارسات غير عادلة وغير أخلاقية".

ووجه ترامب كل الوكالات الحكومية الأمريكية بـ"وقف المساعدات الخارجية أو المساعدة لجنوب إفريقيا حتى تنهي مثل هذه الممارسات".

كما أعلن ترامب عن خطط لتعزيز إعادة توطين اللاجئين الأفريكانيين الذين يفرون من جنوب إفريقيا بسبب "التمييز القائم على العرق الذي ترعاه الحكومة، بما في ذلك مصادرة الملكية التمييزية العنصرية".

وجاء قرار ترامب ردا على قانون أقرته جنوب إفريقيا يسمح بمصادرة الأراضي من أجل المصلحة العامة، بهدف تصحيح المظالم التاريخية التي وقعت خلال نظام الفصل العنصري (1948-1994) خلال تلك الفترة، تم توزيع الأراضي بشكل غير عادل، في المقام الأول إلى البيض في جنوب إفريقيا، ولا تزال آثار هذا النظام واضحة حتى اليوم.

وتمتلك الأغلبية السوداء في البلاد جزءًا صغيرًا من الأراضي الزراعية بعد أكثر من 30 عاما من نهاية الفصل العنصري. فمعظم ملاك الأراضي جزء من الأقلية البيضاء، وفقا لتقارير إخبارية.

وينص القانون الجديد على دفع تعويضات لأصحاب الأراضي المصادرة.

وأمس الخميس، أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده "لن تخضع للتنمر" وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه سيقطع التمويل عن جنوب أفريقيا بسبب قانون إصلاح الأراضي.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يرفض الخضوع للتنمر

ولم يذكر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ترامب بالاسم، لكنه تحدث عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في خطابه السنوي عن حالة الأمة.

وقال "إننا نشهد صعود القومية والحمائية والسعي لتحقيق المصالح الضيقة وتراجع القضايا المشتركة، سنقف معًا كأمة موحدة، وسنتحدث بصوت واحد للدفاع عن مصالحنا الوطنية"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وتعرضت جنوب أفريقيا أيضا لانتقادات هذا الأسبوع، من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقبلة في جوهانسبرغ لأن "جنوب أفريقيا تفعل أشياء سيئة للغاية مثل استخدام المجموعة لتعزيز التضامن والمساواة والاستدامة".

وتولت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر، لتصبح أول دولة أفريقية تتولى هذه الرئاسة، وقال رامافوزا إنه سيستغل الفرصة لتعزيز مصالح أفريقيا والجنوب العالمي.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، أعلن أن بلاده مصممة على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ورفعت جنوب إفريقيا القضية في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.

وعندما سئل عن القضية، قال رامابوزا للصحفيين: "نحن عنيدون"، مؤكدا تصميمه «على المضي قدما في قضيتنا».

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