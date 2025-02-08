اتحاد الكرة يغلق اليوم باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية

اتحاد الكرة، تغلق إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025.

ويغلق اتحاد الكرة السيستم الخاص بتسجيل اللاعبين tms في تمام الثانية عشرة منتصف ليل غد الأحد.

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية قد بدأت في الأول من يناير المنصرم.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة ينفي مد فترة القيد للانتقالات الشتوية

وحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، موعد غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تردد عن مد القيد لما بعد الثامن من فبراير بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمد فترة القيد للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية

ملف التحكيم أولوية قصوى

فيما كشف مصدر مقرب من المهندس هاني أبوريدة، أن ملف التحكيم يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي، موضحا عقد جلسات عمل مستمرة مع عدد من خبراء التحكيم أجانب للوقوف على أفضل الأسماء لاختيارها لإدارة ملف التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية، أن أبوريدة تلقى العديد من الترشيحات لخبراء تحكيم أجانب من جانب ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، فيفا، وبالفعل كانت هناك أكثر من مقابلة عمل مع عدد من الخبراء وصل عددها إلى 4 مقابلات، ولا تزال المقابلات مستمرة لاختيار أفضل العناصر التي لديها القدرة على وضع التحكيم المصري في وضع أفضل.

وأشار المصدر إلى أن ماسيمو بوساكا سيزور القاهرة والاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلال تلك الزيارة الاستقرار بشكل نهائي على اسم الخبير الأجنبي الجديد، على أن يكون ذلك قبل يوم 10 فبراير المقبل بحد أقصى.

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