السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

الأمر حقيقي، مكبر صوت يفضح حديث ترودو عن ترامب

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فيتو

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحويل كندا للولاية الأمريكية الـ51 "أمر حقيقي"، ويرتبط بالموارد الطبيعية الغنية في البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

مكبر صوت يفضح حديث ترودو بشأن ترامب

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) أن تصريحات ترودو لقادة الأعمال والعمال في جلسة مغلقة تم نقلها عن طريق الخطأ عبر مكبر صوت.

تحويل كندا إلى ولاية أمريكية

وقال ترودو فيما يتعلق بتحويل كندا إلى ولاية أمريكية: "السيد. ترامب يضع في اعتباره أن أسهل طريقة للقيام بذلك هي الاستحواذ على بلادنا وهو أمر حقيقي. في محادثاتي معه..." قبل توقف الصوت، وفقا للهيئة.

وتردد أن ترودو قال إنهم "على دراية تامة بمواردنا، وما لدينا، ويرغبون بشدة في أن يتمكنوا من الاستفادة منها".

ولم يرد مكتب ترودو على الفور على طلب للتعليق.

وفي منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أكد جيل ماكجوان، رئيس اتحاد العمل في مقاطعة ألبرتا، ما قاله ترودو.

وكتب ماكجوان: "نعم، يمكنني أن أؤكد أن ترودو قال إن تقييمه هو أن ما يريده ترامب حقا ليس التحرك بشأن الفنتانيل أو الهجرة أو حتى العجز التجاري، ما يريده حقا هو إما الهيمنة على كندا أو السيطرة عليها تماما".

وفي تصريحات يوم الجمعة، قال ترودو إن كندا يجب أن تفكر "من الناحية التكتيكية والاستراتيجية" بشأن كيفية التعامل مع تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على جميع الواردات الكندية.

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