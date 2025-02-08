السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

معلول بعد جدل حديثه مع كريم الدبيس: عطية الله لعيب كبير ومش أنا اللي هتكلم عليه (فيديو)

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

علي معلول، كشف علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس حديثه مع كريم الدبيس بعد انضمام يحيى عطية الله في الظهير الأيسر للأحمر.

وقال علي معلول في تصريحات خلال  وجوده بقناة النادي الأهلي ببرنامج “حارس الأهلي": "يحيى عطية الله لعيب كبير ولاعب دولي في منتخب المغرب ومش أنا اللي هتكلم عليه والمنافسة هتبقى لمصلحة الفريق".

وواصل علي معلول تصريحاته: "كريم الدبيس بالنسبة لي أخويا الصغير، ودايمًا بتكلم معاه وبحفظه حاجات كتير، علشان يقدر يحسن مستواه".

واختتم تصريحاته، “كريم الدبيس الآن أصبح لاعب قوي ويستطيع أن يلعب أساسي في كل مباريات الأهلي، حتى الفاولات بقى يلعبها بشكل جيد وهو دايما بيطور من نفسه”.

 

وتسيطر حالة من السعادة على عشاق النادي الأهلي بعد إعلان النجم التونسي علي معلول استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة وقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويغيب علي معلول عن النادي الأهلي، منذ ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي أمام الترجي التونسي، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس ليتعافى من الإصابة لاحقًا، ويؤكد جاهزيته للعودة للمستطيل الأخضر.

وتأتي هذه الخطوة بعد الكثير من الجدل الذي دار حول استمرار اللاعب مع الفريق بسبب إصابته واحتياج الأهلي للاستفادة من المقعد الأجنبي في صفوف الفريق، ولكن عادت الأمور في النهاية إلى وضعها القديم، ورغم ما تردد عن وجود خلاف بين الإدارة والمدرب السويسري مارسيل كولر في إعادة قيد النجم التونسي علي معلول، ولكن في النهاية تم حسم الأمر وعاد معلول إلى مكانه في قائمة الفريق الأحمر.

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