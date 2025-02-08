السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

أبو الزعابيب، اليوم بداية شهر أمشير رسميا، ومركز المناخ يحذر من تقلبات جوية خطرة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

التاريخ القبطي، يبدأ شهر "أمشير" والمعروف بـ"أبو الزعابيب"، اليوم السبت 8 فبراير السبت وينتهى فى 9 مارس المقبل وذلك بسبب التقلبات الجوية الذى تتزامن معه  حيث تنشط الرياح وتزداد سرعتها فى هذا الشهر.

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن أمشير يبدأ السبت ويستمر حتى  9 مارس، حيث يهل علينا بانخفاض فى الحرارة ورياح وبعض الرمال والأتربة على الساحل الشمالى الغربى وتمتد لشمال الدلتا أيضًا مع إمكانية لتسربها حتى القاهرة.


شهر أمشير 2025

ويعرف عن شهر أمشير بأنه الشهر السادس فى التقويم القبطى،و يأتى بعد شهر طوبه هو الشهر الخامس فى التقويم القبطى والمعروف بالبرودة.


التاريخ القبطى

والتقويم القبطى هو التقويم الدينى الرسمى للاقباط فى مصر  وبدأ يوم 29 أغسطس عام 284 ميلادية وتوت هو أول شهور التقويم القبطى.

حالة الطقس الاسبوع المقبل

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الاسبوع المقبل بالتزامن مع بداية شهر أمشير حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد،شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وتسود شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد اليوم السبت.

ويكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بدءًا من الغد وحتى الخميس المقبل.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة يومى الاربعاء والخميس المقبلين.

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