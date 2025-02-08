السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية الكويت: قمة عربية طارئة في القاهرة قريبًا

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، فيتو

أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، أن القاهرة تشهد انعقاد قمة عربية استثنائية، في نهاية شهر فبراير أو ربما في شهر مارس المقبل من أجل رفض قضية التهجير. 

وجدد وزير الخارجية الكويتي تأكيد مواقف بلاده بضرورة الالتزام بحل الدولتين، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، 

وأضاف وزير الخارجية الكويتي لصحيفة النهار الكويتية،  أن تحديد تاريخ انعقاد القمة سيكون بالتوافق مع الدول، وستكون في العاصمة المصرية القاهرة، قائلًا: لا أرى على الطاولة موضوع التهجير قابل للنقاش.

وشدد على ضرورة الالتزام بحل الدولتين، وأكد أيضًا أن ما جاء في المبادرة العربية هو المعيار الأساسي.

 وأضاف: الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، ونحن مستمرين بهذا الموقف خليجيًا وعربيًا.

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